1.3 milyon TL'lik kaban! Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tükendi...

Sosyal medyada fiyatıyla gündem olan ünlü bir markanın 1.3 milyon TL'lik kabanları yok sattı. Mağaza yetkilisi ürünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından ellerinde kalmadığını belirtt.

1.3 milyon TL'lik kaban! Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tükendi...
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İstanbul İstinye Park'ta satılan İtalyan markanın Vikunya yünlü 1.3 milyon TL değerindeki kabanları reyonda kalmadı. Güncel kurlarla hesaplandığında kaban yaklaşık 45 bin dolara satıldı.

Mağazanın müşterilerini karşılamak için alışılmışın dışındaki uygulamaları da dikkat çekti. Müşteriler mağaza girişinde ikramlarla karşılandı. Araba fiyatına lüks giyim eşyalarının satıldığı mağazada sosyal medyada çok konuşulan kabanın tükendiği görüldü. Mağaza yetkilisi ürünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından ellerinde kalmadığını söyledi. Sipariş üzerine 3 adet gelen kabanların tamamının satıldığı öğrenildi.

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# sosyal medya
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