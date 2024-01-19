Elinde altını olanlar dikkat! Uzman isimden gram altın için zirve tahmini

Elinde altını olanlar, altın almak isteyenler ve yatırım yapacak yer arayanlar altın fiyatlarını günlük olarak takip ediyor. Son olarak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı gram altın için zirve tahmininde bulundu. İşte ayrıntılar...

Elinde altını olanlar dikkat! Uzman isimden gram altın için zirve tahmini
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Elinde altını olanlar, altın almak isteyenler ve yatırım yapacaklar için altın için günlük değerlendirmeler yapılmaya devam ediliyor. Fed'in faiz indirimi beklentilerinin düşmesi, Kızıldeniz ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından altında düşüşler gözlendi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, düşüşün yatırımcı için alım fırsatı olacağını söyledi.

Şirin Sarı "Son günlerde altını etkileyen iki tane unsur var. Biri faiz diğeri de petrol fiyatları" diye konuşan Sarı, ABD ve Avrupa'da enflasyonun beklentinin üzerinde gelmesi nedeniyle Fed'in Mart ayında faizi indireceğine ilişkin beklentiler azaldı ve bu durumun altın fiyatlarında gerilemelere neden oldu."Yılın ilk yarısında altın fiyatlarında yaşanacak düşüşün yatırımcı için alım fırsatı olacağının altını çizen Sarı, altın fiyatlarında olumlu havanın yılın ikinci yarısında başlayacağını belirtti. Sarı "Altında tüm yaşanan düşüşler alım ve biriktirme fırsatı" dedi. Sarı, gram altında ise 2 bin 500 lira görüldükten sonra 3 bin lira yolculuğunun başlayacağını vurguladı.

19 OCAK 2024 ALTIN FİYATLARI

Elinde altını olanlar dikkat! Uzman isimden gram altın için zirve tahmini - Resim : 1

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış: 1.961,55
  • Gram altın satış: 1.961,82

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış: 3.342,00
  • Çeyrek altın satış: 3.414,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış: 6.684,00
  • Yarım altın satış: 6.798,00

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış: 13.327,00
  • Tam altın satış: 13.534,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış: 13.573,00
  • Cumhuriyet altını satış: 13.778,00

ATA ALTIN NE KADAR?

  • Ata altın alış: 13.717,00
  • Ata altın satış: 13.927,00
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