İsrail'den Suriye'ye saldırı girişimi

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.17'de Şam kırsalındaki bir noktanın İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındı.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırı sonucu hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Suriye, Şam'daki bazı noktalarının dün de İsrail tarafından hedef alındığını belirtmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman saldırılar düzenliyor.