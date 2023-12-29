İsrail'e Ait Askeri Noktalar Vuruldu! Lübnan Hizbullahı Duyurdu

Lübnan Hizbullahı, yaptığı açıklamada İsrail'e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, Hadab Yarun ve Dovev'deki İsrail askeri noktalarının vurulduğu belirtildi.

İsrail'e Ait Askeri Noktalar Vuruldu! Lübnan Hizbullahı Duyurdu
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Lübnan Hizbullahı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in sınır bölgesinde yer alan Hadab Yarun'a art arda 2 defa, Dovev yerleşim birimindeki askeri noktaya da uygun silahlarla saldırı düzenlendiği ifade edildi. Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır bölgesinde yer alan askeri noktalarına 8 Ekim'den bu yana "Burkan füzeleri" ve diğer farklı silahlarla saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu ise Hizbullah'ın saldırılarına savaş uçakları, ağır topçu ve tank atışları ile karşılık veriyor. Saldırılar nedeniyle her iki tarafın sınır bölgesinde yaşayan on binlerce sivil evlerini terk edip güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Lübnan Hizbullahı İsrail'i VurduLübnan Hizbullahı İsrail'i VurduDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Lübnan Hizbullahı # israil
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