İsrail'in Gazze'de İki Aİleden 44 Kişiyi Katletti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Filistinli iki aileden 44 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı, bölgede çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yanı sıra büyük çaplı hasara yol açtı.

İsrail'in Gazze'de İki Aİleden 44 Kişiyi Katletti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin hava saldırısında Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye beldesinde Filistinli "Şihab" ile "Ebu Hamidan" ailelerinin yaşadığı evler vuruldu.

Saldırıda Filistinli Şihab ve Ebu Hamidan ailelerinden aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu 44 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, evlerin birbirine bitişik nizamda olduğu bölge, İsrail tarafından yoğun şekilde hava saldırısına maruz bırakıldı.

Saldırı, bölgede çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yanı sıra büyük çaplı hasara yol açtı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından gün içerisinde alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin hava saldırısında Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "El-Beşiti" ailesine düzenlediği saldırıda anne, baba ve 7 çocuk olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Tanınma Yolunda İlk Adım! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 200 Kişilik Heyetle Azerbaycan'daTanınma Yolunda İlk Adım! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 200 Kişilik Heyetle Azerbaycan'daDünya
# israil # filistin # gazze
Çok Okunanlar
O Uçağın Nereden Kalktığı Açıklandı
O Uçağın Nereden Kalktığı Açıklandı
Galatasaraylı Icardi İhanete Mi Uğradı?
Galatasaraylı Icardi İhanete Mi Uğradı?
İstanbul'da 5 İlçede Saatlerce Su Kesintisi Yaşanacak! İşte İSKİ'ye göre Suyun Kesileceği İlçeler
İstanbul'da 5 İlçede Saatlerce Su Kesintisi Yaşanacak! İşte İSKİ'ye göre Suyun Kesileceği İlçeler
İstanbul'da Baraj Su Seviyesi Bir Türlü Yükselmiyor! İşte İSKİ'nin Verilerine Göre Baraj Su Oranı
İstanbul'da Baraj Su Seviyesi Bir Türlü Yükselmiyor! İşte İSKİ'nin Verilerine Göre Baraj Su Oranı
SON DAKİKA Van'da Deprem Mi Oldu?
SON DAKİKA Van'da Deprem Mi Oldu?
Öne Çıkanlar ABD İSRAİL'E SİLAH GÖNDERDİ! "ABD, İSRAİL'İN ARKASINDADIR" ABD İSRAİL'E SİLAH GÖNDERDİ! "ABD, İSRAİL'İN ARKASINDADIR" Canan Karatay'dan IQ Yükselten Karışım! Canan Karatay'dan IQ Yükselten Karışım!