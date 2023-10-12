İsrail'in Gazze'de İki Aİleden 44 Kişiyi Katletti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin hava saldırısında Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye beldesinde Filistinli "Şihab" ile "Ebu Hamidan" ailelerinin yaşadığı evler vuruldu.

Saldırıda Filistinli Şihab ve Ebu Hamidan ailelerinden aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu 44 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, evlerin birbirine bitişik nizamda olduğu bölge, İsrail tarafından yoğun şekilde hava saldırısına maruz bırakıldı.

Saldırı, bölgede çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yanı sıra büyük çaplı hasara yol açtı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından gün içerisinde alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin hava saldırısında Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "El-Beşiti" ailesine düzenlediği saldırıda anne, baba ve 7 çocuk olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.