Tanınma Yolunda İlk Adım! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 200 Kişilik Heyetle Azerbaycan'da

Tatar, 3 gün boyunca Bakü’de bir dizi programa katılacak. Ziyaret, KKTC’nin tanınması yolunda ilk adım olarak görülüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan’a ilk resmi ziyaretini yapıyor.



Ersin Tatar’ı, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Havalimanı’nda Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Ferid Ceferov ve Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile Türk iş adamları ve diğer yetkililer karşıladı.



Tatar, 3 gün sürecek temasları kapsamında "KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri" etkinliğinin açılışını yapacak ve ADA Üniversitesi'nde konferans verecek. Ersin Tatar'a ADA Üniversitesinde fahri doktora ünvanı takdim edilecek.



KKTC Cumhurbaşkanı, Bakü’ye hareketi öncesi Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ile bağlarımızı her alanda geliştireceğiz. Bayrağımızı Azerbaycan'da dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.



Ersin Tatar’a Bakü ziyaretinde KKTC Başbakan Ünal Üstel ile aralarında iş insanları, turizmciler, üniversite temsilcileri ve yatırımcıların bulunduğu 200 kişilik heyet eşlik ediyor.

Ziyaret KKTC’nin Tanınması Yolunda İlk Adım Olarak Görülüyor

Türk Devletleri Teşkilatı’nın 7 Eylül’de Bakü’de yapılan Afet Bakanları toplantısına, teşkilatın gözlemci üyesi KKTC’nin İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da katılmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Bakü'de KKTC bayrağı dalgalanmalıdır ve dalgalanacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.





