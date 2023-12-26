İsrailli Askerlerde Psikolojik Yıkım

Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) rehabilitasyon biriminin, Gazze'deki savaş nedeniyle "psikolojik rahatsızlık" yaşayan askerlere yardım etmek amacıyla yeni bir programı devreye sokacağını bildirdi.

İsrailli Askerlerde Psikolojik Yıkım

İsrail gazetesinin duyurduğu rapora göre psikolojik rahatsızlık yaşayan askerlere yönelik değerlendirme yapmak üzere "intihar eğilimi" ile baş etme tecrübesine sahip psikiyatristlerden oluşan bir ekip oluşturulacağı belirtildi.

İsrailli medya kuruluşu, Gazze'deki savaşın "kalıcı fiziksel engellere, dayanılmaz ve maliyetli yaşamlara, fiziksel yaralanmalar ile psikolojik bozukluklara" yol açtığını yazdı.

 İsrail'de yayın yapan Channel 12 ise yine bu bağlamda, IDF'nin Gazze'ye yönelik devam eden saldırısı sonucunda yaralanan “3 bin İsrail askerini kalıcı engelli olarak sınıflandırıldığını” açıkladı.

Haber kanalı, rehabilitasyon departmanının şu anda düzenli ordu personeli dışında her gün en az 60 yedek güç askerini kabul ettiğine dikkat çekti. Düzenli kuvvetlerden psikolojik tedavi altına alınanların ise 2 bin civarında olduğu belirtildi.

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