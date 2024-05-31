Ulusal Kanal'ın Digiturk'le milyonlarca izleyiciye ulaşmaya devam edebilmesi için dayanışma çağrısı

Ulusal Kanal'ın Digiturk ödemesi için yaptığı 5 milyon TL destek çağrısına en büyük destek, Ulusal Kanal'ı kuran ve bugünlere taşıyan Ulusal Gönüllülerinden geliyor. Daha önce kendi düğününde takılan tüm takıları Aydınlık gazetesinin çıkması için veren Ramazan Çatık, Digiturk çağrısına da katıldı. Çatık "Yapılan her türlü fedakarlı Türk milleti ve Türk vatanına hizmet içindir." dedi.

Ulusal Kanal'ın Digiturk ödemesi için 1.5 milyon TL'si acil, toplam 5 milyon TL'lik destek çağrısına katılımlar sürüyor.

Aydın'dan Ulusal Gönüllüsü Ramazan Çatık da bu çağrıya omuz verdi, "Her yardım geleceğimiz için, gelecek nesiller için" dedi.

Çatık, daha önce Aydınlık gazetesinin çıkması için kendi düğününde takılan tüm takıları toplayıp teslim etmişti. Bugün de o zamanlardan anılarını paylaştı, dayanışma örneği oldu.

Ramazan Çatık, herkesi Digitürk'e olan ödemenin tamamlanması için destek olmaya çağırdı.