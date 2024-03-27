İsrailli vekilden alçakça açıklama: Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman

Gazze’nin güney sınırındaki Refah’a kara harekatı yapmak isteyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya destek ırkçı milletvekili Almog Cohen’den geldi. Cohen Ramazan ayının saldırı için en uygun zaman olduğunu savundu.

Cohen, İsrail'in Kanal 14 televizyonunda katıldığı programda, Refah'a muhtemel kara saldırısı konusunda ABD yönetiminin tutumuna dair soruyu yanıtladı. "Refah'a kara saldırısı hakkında kararın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ait olduğu"nu söyleyen Cohen operasyonun gerekli olduğunu savundu:

‘EN UYGUN ZAMAN, YORGUN VE ZAYIFLAR’

"Refah'a karadan girilmeli mi? Onların kemiklerini kırmak için oruç tutarken, yorgunken, zayıfken (Refah'a kara saldırısı) olmalı mı evet." dedi.

Ramazan ayı olduğu için İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmamasına anlam veremediğini söyleyen Cohen, "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman. Yorgun ve zayıflar. Onlara acımıyorum, kardeşlerime (İsrailli esirlere) acıyorum. Başbakan'a (Netanyahu) Refah'a karadan girmesi ve onları öldürmesi çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.