İtalyan Bakan itiraf etti! Kaddafi'nin öldürülmesi büyük bir hataydı

Kaddafi'nin öldürülmesi büyük bir hataydı.

Bu itiraf İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tajani'den (TAYANİ) geldi.

Antonio Tajani, Toskana'da halka açık bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek büyük bir hataydı." dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı ""Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek büyük bir hataydı. Kaddafi bir demokrasi modeli olmayabilir, ancak ölümüyle Kuzey Afrika'da istikrarsızlık başladı" şeklinde konuştu.

Tajani, Kaddafi ile yapılan anlaşmalar sayesinde İtalya'nın 'göçmen akışını durdurabildiğini' ve durumun 'çok daha istikrarlı' olduğunu sözlerine ekledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Kaddafi'nin ardından terörizmin yükseldiğini sözlerine ekledi.

Libya Lideri Muammer Kaddafi NATO müdahalesiyle 2011'de devrilmişti. Kaddafi sonrası Libya terör örgütlerinin üssü haline geldi. Libya'da üslenen terör örgütleri Tunus, Cezayir, Çad, Nijer, Mali, Burkine Faso ve Sudan'a da yayıldı ve Orta-Batı Afrika'yı istikrarsızlaştırdı.