Eski Avusturyalı Bakan'dan şok sözler! Fransız Afrika politikası resmen sona erdi

Fransa başta olmak üzere Batılı emperyalistler Afrika'dan kovuluyor.

Avrupalı siyasiler de bu gerçeği dile getirmeye başladı.

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı, Nijer'de yaşanan iktidar değişikliğinin 'Fransız Afrika' politikasının resmen sonu vurguladı.

Karin Kneissl Afrikada'ki gelişmeleri şu şekilde değerlendirdi:

- Fransızlar Mali'den, Burkina-Faso'dan kovuldular. Şimdi de Nijer, ülkedeki Fransız askeri üslerini kapatmak istiyor. Bu Fransa için 'Fransız Afrika' politikasının resmen sona ermesi demek.

Afrika ülkelerinin bugün Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ülkeleri kendilerine ortak olarak seçebileceklerini söyleyen Kneissl, kıtada daha fazla fırsat ve aktörün ortaya çıkacağını kaydetti.