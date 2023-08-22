Japonya Fukushima'daki radyoaktif suyu boşaltılacak! İşlem 24 Ağustos'ta başlayacak

Hasar olan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize salınacağı bildirildi.

Japonya Fukushima'daki radyoaktif suyu boşaltılacak! İşlem 24 Ağustos'ta başlayacak
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Japonya hükümeti 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki Büyük Doğu Japonya Depremi'nin ve tsunaminin ardından Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suya ilişkin son kararını verdi.

NÜKLEER FACİA YAŞANMIŞTI


Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olan Fukushima Nükleer Santrali kazasında, deprem ve tsunaminin ardından 3 nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti. Bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi ile sonuçlanan kaza sonrası 1.3 milyon ton radyoaktif atık su oluştuğu belirtilmişti. Japonya hükümeti uzun bir araştırma sürecinin ardından atık suyun uluslararası standartlar çerçevesinde arıtılarak denize salınmasına karar vermişti. Tokyo'nun kararı başta yerel balıkçılar ve Japonya’nın komşuları olmak kamuoyunun tepkisini çekmişti.



DENETİM YAPILDI

Japonya hükümeti şeffaf şekilde yürütülecek tahliye sürecinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) tarafından da denetleneceğini açıklamıştı. Son olarak IAEA uzmanlarının yaklaşık 2 yıllık çalışma sonucu hazırladığı raporda Tokyo'nun tahliye planının uluslararası standartlara uygun olduğu belirtilmiş, tahliyenin çevre üzerinde "önemsiz" bir etkiye sahip olacağı kaydedilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# japonya # nükleer # santral
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