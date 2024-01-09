Japonya'da 6 Büyüklüğünde Deprem!
Japonya Meteoroloji Ajansı JMA'dan yapılan açıklamalara göre, geçtiğimiz günlerde büyük bir deprem yaşanan Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem oldu.
Japon kaynaklar açıkladı.Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya'nın kuzeybatısındaki Niigata eyaletine bağlı Sado Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, ülkenin kuzeybatısındaki Sado Adası açıklarında yerel saatle 17.59'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Japonya'da 6 Büyüklüğünde Deprem!
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının Niigata geneli ile Yamagata, Toyama, Nagano ile İşikava eyaletlerinde hissedildiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı