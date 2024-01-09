Japonya'da 6 Büyüklüğünde Deprem!

Japonya Meteoroloji Ajansı JMA'dan yapılan açıklamalara göre, geçtiğimiz günlerde büyük bir deprem yaşanan Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem oldu.

Japonya'da 6 Büyüklüğünde Deprem!
Japonya'da Deprem

Japon kaynaklar açıkladı.Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya'nın kuzeybatısındaki Niigata eyaletine bağlı Sado Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, ülkenin kuzeybatısındaki Sado Adası açıklarında yerel saatle 17.59'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Japonya'da 6 Büyüklüğünde Deprem!

Japonya'da 6 Büyüklüğünde Deprem! - Resim : 1

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Niigata geneli ile Yamagata, Toyama, Nagano ile İşikava eyaletlerinde hissedildiği bildirildi.

Gemlik Körfezi'nde Deprem OlduGemlik Körfezi'nde Deprem OlduYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# deprem # japonya
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