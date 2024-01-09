Gemlik Körfezi'nde Deprem Oldu

Kandilli Rasathanesi X hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu, Gemlik Körfezi'nde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.2 olarak belirlendi. İşte depremin ayrıntıları...

Gemlik Körfezi'nde Deprem Oldu
Gemlik Körfezi'nde Deprem Oldu

Kandilli Rasathanesi'nin raporuna göre gece sabaha karşı Gemlik Körfezi'nde deprem meydana geldi. Depremin derinliği korkuttu; 1.1 kilometre derinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.2 olarak kaydedildi. Kandilli'nin X'ten paylaştığı depremin ayrıntıları ve deprem konumu aşağıda yer alıyor.

Gemlik Körfezi'nde Deprem

Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi? 9 Ocak 2024 Günü Yaşanan Son Depremler Hangileri?Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi? 9 Ocak 2024 Günü Yaşanan Son Depremler Hangileri?Yurt
# deprem # Gemlik Körfezi
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