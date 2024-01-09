Gemlik Körfezi'nde Deprem Oldu
Kandilli Rasathanesi X hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu, Gemlik Körfezi'nde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.2 olarak belirlendi. İşte depremin ayrıntıları...
Kandilli Rasathanesi'nin raporuna göre gece sabaha karşı Gemlik Körfezi'nde deprem meydana geldi. Depremin derinliği korkuttu; 1.1 kilometre derinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.2 olarak kaydedildi. Kandilli'nin X'ten paylaştığı depremin ayrıntıları ve deprem konumu aşağıda yer alıyor.
Gemlik Körfezi'nde Deprem
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 9, 2024
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) https://t.co/yCCWXZsoiq
09.01.2024, 04:56:28 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 1.1 km#Kandilli
# deprem # Gemlik Körfezi