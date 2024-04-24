Japonya'nın kuzeyinde yolcu uçağı havalimanına iniş sırasında arızalandı

Japonya'nın kuzeyinde, içinde 213 yolcu bulunan uçağın kanadından, havalimanına iniş sırasında duman yükseldiği bildirildi.

Japonya'nın kuzeyinde yolcu uçağı havalimanına iniş sırasında arızalandı

Devlet televizyonu NHK haberine göre, başkent Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan All Nippon Airways'e (ANA) ait 71 sefer sayılı yolcu uçağı, kuzeydeki Hokkaido bölgesindeki Yeni Çitose Havalimanı'na yerel saatle 17.30'da iniş yaptı.

Yağ sızıntısı nedeniyle pistin ortasında durdurulan ve içinde 213 yolcu bulunan uçağın kanatlarından beyaz duman yükseldi.

İtfaiye ekipleri dumanı kontrol altına alırken, yolcular tahliye edildi.

Uçak, özel araçlarla güvenli noktaya çekildi.

ANA'dan yapılan açıklamada, uçağın hidrolik sisteminde yağ sızıntısı olduğu ve dumanın "buharlaşmış yağ"dan kaynaklanmış olabileceği bildirildi.

Yeni Çitose Havalimanında bulunan iki pistten birinin geçici hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

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