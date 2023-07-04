Jens Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı! NATO'dan açıklama geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Konuyla ilgili NATO'dan yapılan açıklamada, Stoltenberg'in 30 Eylül'de bitecek görev süresinin uzatılması için müttefik ülkelerin anlaştığı bildirildi.

Bu kararla Stoltenberg, 1 Ekim 2024'e kadar NATO Genel Sekreteri olarak görev yapmaya devam edecek.

Kararın, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları tarafından onaylanacağı belirtildi.

Görev süresinin uzatılmasıyla ilgili konuşan Jens Stoltenberg, "NATO müttefiklerinin görev süremi uzatma kararından onur duydum." ifadesini kullandı.

GÖREV SÜRESİ 3 KEZ UZATILMIŞTI

Jens Stoltenberg, 1 Ekim 2014'ten bu yana NATO Genel Sekreterliği görevinde bulunuyor. Eski Norveç Başbakanı Stoltenberg'in görev süresi, daha önce 3 kez uzatılmıştı.

Stoltenberg'in Şubat 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin başlamasından hemen önce ülkesinde Merkez Bankası başkanlığına geleceği açıklanmıştı. Rusya ile Ukrayna arasındaki olayların başlamasından kısa süre sonra Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı.