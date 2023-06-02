Joe Biden sahnedeyken düştü: İşte nedeni!

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Haziran'da Oklahoma'da düzenlenen bir törende sahnedeyken düştü. Biden'ın düşmesinin nedeni ise ayakkabısının topuğunun sahne kenarına takılmasıydı. Biden, düştükten sonra kalkarak konuşmasına devam etti.

BİDEN'IN DÜŞMESİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Biden'ın sahnedeyken düşmesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar, Biden'ın yaşlılığına ve sağlık durumuna atıfta bulunarak alaycı yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar ise Biden'ın düşmesinin normal bir kaza olduğunu ve bunun üzerinden siyaset yapmanın yanlış olduğunu savundu.

BİDEN'IN SAĞLIĞI HAKKINDA SPEKÜLASYONLAR

Biden'ın sahnedeyken düşmesi, daha önce de yaşadığı bazı sağlık sorunları nedeniyle spekülasyonlara yol açtı. Biden, geçtiğimiz Mart ayında da Air Force One uçağına binerken üç kez tökezlemiş ve düşmekten son anda kurtulmuştu. Biden'ın sözcüsü Karine Jean-Pierre, olayın ardından yaptığı açıklamada, Biden'ın rüzgar nedeniyle dengesini kaybettiğini söylemişti.

Biden, 2020 yılında da başkanlık seçimleri kampanyası sırasında Iowa'da bir konuşma yaparken dilinin sürçmesi sonucu "gerçekten kötü bir konuşma bozukluğu" olduğunu itiraf etmişti. Biden, ayrıca 1988 yılında da beyin anevrizması geçirmiş ve iki kez ameliyat olmuştu.

Biden'ın sağlığı hakkında sürekli tartışmalar yapılmasının nedeni ise ABD tarihinin en yaşlı başkanı olması. Biden, göreve başladığında 78 yaşındaydı ve eğer ikinci dönem için aday olursa 82 yaşında olacak.

Kaynaklar:

1- https://www.hurriyet.com.tr/dunya/joe-biden-sahnedeyken-dustu-iste-nedeni-41768760

2- https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56433948

3- https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/biden-dil-surusmesinin-nedenini-acikladi-6105073/

4- https://www.ntv.com.tr/dunya/joe-bidenin-sagligi-hakkinda-ne-biliyoruz,s9qgZ1w6xU6Y4Xn4o7Zr8Q