Kassam Tugayları Duyurdu! Esir Takası Ertelendi

Kassam Tugayları, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar esirlerin serbest bırakılmasını erteledik" açıklamasını yaptı.

Kassam Tugayları Duyurdu! Esir Takası Ertelendi
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İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 50. gününe ulaştı. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada "İsrail, Gazze'nin kuzeyine yardım tırlarının girmesine izin verme taahhüdünü yerine getirene kadar, esirlerin serbest bırakılmasında ikinci aşamayı erteledik." denildi. Erteleme kararının, yardım tırlarının Gazze'nin kuzeyine ulaşmadığı için alındığı ifade edildi.

İsrail'in taahhüdünü yerine getirmesi halinde esir takasının devam edeceği belirtildi. Esirleri takası öncesinde İsrail güçleri Filistinli esir yakınlarına saldırdı İsrail güçleri, Ofer Hapishanesi çevresinde bekleyen Filistinli esir yakınlarına yarım saatte 3 kez gerçek mermiyle ateş açtı. İsrail güçlerinin saldırısı sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Esir Takası

İsrail ile Hamas arasında esirlerin takas edilmesini öngören 4 günlük insani ara dün sabah uygulamaya girdi. Cuma günü ilk esir takasında 13 İsrailli kadın ve çocuk karşılığında, İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakıldı. İsrail ile Hamas arasındaki mutabakata göre, 4 günlük insani arada 50 İsrailli esir karşılığında İsrail hapishanelerinden 150 Filistinli bırakılacak, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine yakıt, tıbbi ve insani ilk yardım malzemeleri taşıyan yüzlerce tırın girişi sağlanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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