Katar Almanya Cumhurbaşkanı'nı Uçakta Bekletti mi? O Görüntüler Çok Konuşuldu

Katar'a giden Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in uçakta yarım saat bekletildiği öne sürüldü. Steinmeier'in beklediği görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı.

Katar Almanya Cumhurbaşkanı'nı Uçakta Bekletti mi? O Görüntüler Çok Konuşuldu
Katar Almanya Cumhurbaşkanı'nı Uçakta Bekletti! O Görüntüler Çok Konuşuldu
Editör: Uğur Çam
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, dört günlük Batı Asya ziyaretinin son durağı olarak Katar'a gitti. Almanya Cumhurbaşkanı'nın Katar'da uçaktan indiği sırada, yarım saat bekletildiği öne sürüldü. Alman medyasında yer alan habere göre, Steinmeier, dün uçakla Doha Havalimanı'na indi ancak karşılamada Katarlı bir yetkilinin olmaması üzerine, yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı.  Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Steinmeier'in uçağın çıkış kapısının önünde beklediği görülüyor.  Steinmeier'in eşi Elke Büdenberder ile diğer delegasyonun ise uçaktan daha önce indikleri vurgulandı.

Steinmeier ve Şeyh Temim Bir Araya Geldi

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi'nin karşılamasının ardından Steinmeier'in, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşmesine zamanında ulaştığı ifade edildi. Şeyh Temim ile Steinmeier, dün başkent Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki durumlar ile Filistin toprakları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gündemdeki meseleler ile gelişmeler ele alındı.

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# almanya # katar
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