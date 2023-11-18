Almanya Temasında Gündem Filistin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Almanya'daki temaslarının ardından Türkiye'ye döndü. Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeminde İsrail'in Filistin'e saldırıları vardı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptıkları görüşmede de gündem Filistin'di.

Cumhurbaşkanı Erdoğan;

"Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı’nın da, Sayın Şansölye’nin de takıldıkları nokta ağırlıklı olarak Hamas’ın durumu. Bu konuda 7 Ekim tarihinde Hamas'ın attığı adımdan dolayı işin failinin Hamas olduğunu düşünüyorlar. Biz de aksini kendilerine ifade ettik. İsrail'in bir terör devleti olduğunu açık net olarak söyledik. Maalesef tespitlerinde yanlış bir odaklanma var. Ukrayna politikasını aynen burada da uyguluyorlar. Ukrayna'da ne yaptılarsa İsrail'de de aynı şeyleri yapıyorlar. “İsrail haklı deyip, silahsa silah, paraysa para tüm imkanları sınırsız bir şekilde buraya aktardıklarını görüyoruz."



Erdoğan, Filistin konusunda somut adımın ateşkes olduğunu da ekledi.



Atina yönetimi ile normalleşme adımlarına yönelik de konuştu Erdoğan. " Bazı konulardaki görüş ayrılıklarımızı, diyalogu önceleyerek çözüme kavuşturabiliriz" temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sorulara Cevap Verdi

Cumhurbaşkanı, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya tarafından ortaklaşa geliştirilen ve Türkiye'nin temin edip etmeyeceği tartışılan Eurofighter savaş uçağına yönelik soruya da yanıt verdi.

"Şansölye bu konuya hiç girmedi. Yani Eurofighter’ı veririz vermeyiz noktasında yorum yapmadı. Bu uçakları bize verirlerse verirler, vermezlerse çalacağımız kapı mı yok? Çok. Amerika vermesi gereken hava savunma sistemlerini vermedi, biz de Rusya’dan S400 aldık. Şu anda S400’lerimiz var. kendi silahlarını üreten ve kullanan bir ülke olma yolunda ilerliyoruz."

Erdoğan, Almanya'nın FETÖ Konusundaki Tutumunu da Değerlendirdi

"Biz bu ülkelere her görüşmemizde PKK/YPG dahil bütün bu terör örgütlerinin ülkelerindeki örgütlenmesini anlatıyoruz, FETÖ'yü anlatıyoruz. Ama bütün bunlara rağmen bazı ülkeler olumlu cevap veriyor ama geneli itibarıyla bakıyorsun hepsi anlattıklarımızı görmüyor, duymuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı uzun süredir yurtdışında tabiri caizse kurye, torbacı, alt düzeyleri bırakıp örgütün üst düzeyindeki nitelikli hedeflerine yöneldi."

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi için getirdiği yüzde 50+1 şartının bu kez değişmesini savundu.

"50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Diğer yandan yeni, sivil, kapsayıcı ve çağın gerekliliklerine tam uyumlu bir anayasayı Türkiye’ye kazandırmak, ulaşmayı arzu ettiğimiz en önemli hedeflerimizden biri."