KKTC-Azerbaycan İlişkileri Gelişiyor! Ersin Tatar ve Ünal Üstel Azerbaycan'a Gitti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 200 kişilik heyetle Azerbaycan'a gitti. Tatar ve Üstel, Azerbaycan'da “Kıbrıs Türk Tanıtım Günü” etkinliklerine katılacak. KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise aynı etkinliğe katılmak üzere dün Bakü'ye gitti.

Ersin Tatar Havaalanında Açıklamalarda Bulundu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü’ye hareketinden önce Ercan Havaalanı’da yaptığı açıklamada kardeş devlet Azerbaycan’la ekonomik, ticari ve siyasi bağları geliştirmek üzere bu ziyaretin gerçekleştirildiğini belirtti. Bu gidişin bir ilk niteliğinde olduğunu, iki devlet arasındaki her türlü ilişkinin geliştirilmesi ve kökleşmesi için önem taşıdığını vurgulayan Tatar, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kabul edilmeden resmi müzakere sürecine girmeyeceklerini de tekrarladı. “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır” diyen Tatar, İsrail-Filistin’e işaret etti, bölgede istikrar sağlanmadığında ne olduğunun buradan görülebileceğini ifade etti.

Ersin Tatar'dan İki Devletli Çözüm Çağrısı

Tatar, Kıbrıs’ta 1974 öncesine dönmemek, Kıbrıs’ta çatışma olmaması için en doğru çözümün iki devleti çözüm olduğunu vurguladı. Aralarında Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ekonomik Örgütler Platformu, otel temsilcileri, üniversite temsilcileri, halk dansları ekiplerinin de bulunduğu geniş heyetle Bakü'ye gideceklerini belirten Tatar, Türk dünyasının kopmaz bir paçası olarak bağların her anlamda geliştirilmesi için bu ziyaretin düzenlendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya işaret eden Tatar, Erdoğan’ın konuşmasında tüm dünyaya Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının ve KKTC’nin tanınması, KKTC ile kültürel siyasi ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade ettiğini anımsattı. Tatar, yaptıkları temasların, bu bağlamda, ülkenin kabul edilebilirliği, görünürlüğü ve tanınması adına önemli olduğunu belirtti.

Tatar Aliyev'in "KKTC Bayrağı Azerbaycan'da Dalgalanacak" Sözlerini Hatırlattı

Konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olunduğuna işaret eden ve bu bağlamda temsiliyetin arttığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, son olarak Bakü’de yapılan toplantıda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, KKTC bayrağının Azerbaycan’da dalgalanacağını açık ve net ifade ettiğinin de vurguladı. Kardeş Azerbaycan devletiyle her türlü bağın geliştirilmesi için çaba içinde olacaklarını anlatan Tatar, “Karşı taraf bu temaslarımızı engellemek için kapı kapı dolaşıyor. Bizi ayrılıkçı olarak tanımlıyor, bizimle kimsenin temas kurmamasını istiyor” dedi. “Öte yandan özden gelen müktesep haklarla, egemenliğe sahip bir halk olarak, 1963’te devletin dışına silah zoruyla atıldıktan sonra tabii ki kendi devletimizi kurmak zorundaydık” açıklaması yapan Tatar, Kıbrıs meselesinin 60 yıldır sürdüğünü, Kıbrıslı Türklerin zorlu süreçlerden geçtiğini ve geçmeye devam ettiğini söyledi.

"Egemen Eşitliğimiz Kabul Edilmeden Resmi Müzakere Sürecine Asla Girmeyeceğiz"

Tatar, bu zorlu mücadelenin halkın egemenliği, bağımsızlığı, özgürlüğü ve onuruyla bu ülkede yaşaması için gerekli olduğunu kaydederek, asla federal temelli bir görülme sürecine girilemeyeceğini yineledi. “Bizi Anavatan'dan koparmak ve tehlikeli bir maceraya sürüklemek için her tür baskıya maruz kalıyoruz. Ama egemen eşitliğimiz kabul edilmeden resmi müzakere sürecine asla girmeyeceğiz” diyen Ersin Tatar, çözümün iki devleti bir çözüm modelinden geçtiğini tekrarladı. “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır” diyen Tatar, İsrail-Filistin’e işaret etti, bölgede istikrar sağlanmadığında ne olduğunun buradan görülebileceğini ifade etti. Tatar, Kıbrıs’ta 74 öncesine dönmemek için, çatışma olmaması için en doğru çözümün iki devleti çözüm olduğunu vurguladı.

Azerbaycan ile İlişkileri Geliştirme Kararlığı

Konuşmasında Karabağ ve Nahcivan başarısına da işaret eden Tatar Azerbaycan’la olan her türlü ilişkinin zamanla daha da gelişeceğini söyledi. Bu arada Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel'in 12-14 Ekim'de Bakü'de düzenlenecek "Kıbrıs Türk Tanıtımı Günü" etkinliğine katılarak temaslarını tamamladıktan sonra 14 Ekim Cumartesi günü ülkeye döneceği belirtildi.