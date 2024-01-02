Komşuda Şiddetli Deprem! Türkiye'yi Etkiledi Mi?

Hakkari ve Tunceli derken Gürcistan merkezli deprem oldu. Şiddetin yüzeye yakın olması kısa süreliğine paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından aktarılan verilere göre, Gürcistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Türkiye'yi Etkiledi Mi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesinin aktardığına göre depremin derinliği 5.2 km olarak ölçüldü. Deprem adeta Ardahan'da da hissedildi. Dün de Hakkari ve Tuncel, beşik gibi sallandı. Dünya genelinde yeni yılın ilk gününde şiddetli depremlerden birini de Japonya yaşadı.