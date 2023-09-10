Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde görkemli kutlama

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kutlamalarında ülkenin ağır silahları ile geçit töreni yapıldı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-un, ülkenin 75. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen askeri geçit törenine kızıyla birlikte katıldı.

Ülkenin kuruluş kutlamalarına Rusya ve Çin devlet başkanları da birer mektup gönderdi. İşbirliğini güçlendirme mesajları öne çıktı.

Kim tören sırasında ülkedeki Çin heyetiyle de görüştü. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti liderinin yakında askeri iş birliğini görüşmek üzere Rusya’ya giderek Putin’le görüşmesi bekleniyor.