İran'dan hipersonik füze açıklaması! Füzeler üzerinde çalışıldığı belirtildi

İran Devrim Muhafızları, yeni nesil hipersonik balistik füzeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. İran, mevcut hipersonik füzelerini de modernize edecek.

İran'dan hipersonik füze açıklaması! Füzeler üzerinde çalışıldığı belirtildi
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İran, hipersonik füze teknolojisini geliştiriyor. İran Devrim Muhafızları Acil Müdahale Komutan Yardımcısı Abbas Nilforuşan, yeni nesil hipersonik balistik füzeler üzerinde çalıştıklarını ve mevcut hipersonik füzeleri modernize edeceklerini belirtti.

Nilforuşan, “uçuş menzili 2 bin kilometre olan Fattah hipersonik füze gibi füzelerimizin kalitesini ve yeteneklerini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

İran, ilk yerli hipersonik balistik füzesini 2022’de geliştirmişti. saatte 15 bin kilometreden fazla hıza ulaşabilen ve bin 400 kilometre menzile Fettah hipersonik füzesi, geçen Haziran ayında düzenlenen fuarda tanıtılmıştı.

İran, Fettah ile hipersonik silaha sahip dördüncü ülke oldu. Hipersonik silahlara sahip diğer ülkeler ise Rusya, Çin ve ABD.

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# iran # hipersonik füze
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