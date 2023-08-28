Kremlin'den açıklama! Prigojin’in cenaze törenine ilişkin karar akrabalarıyla birlikte alınacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, öldüğü bildirilen Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in cenaze törenine ilişkin henüz bir karar alınmadığını bildirdi.

Kremlin'den açıklama! Prigojin’in cenaze törenine ilişkin karar akrabalarıyla birlikte alınacak
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, öldüğü bildirilen Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in cenaze törenine ilişkin henüz bir karar alınmadığını belirterek;

- Bu tür kararlar, her zaman akrabalarıyla birlikte ve akrabaların kararına göre alınır.
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Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakında bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade eden Peskov:

- Zamanı gelince resmi duyuruyu yapacağız.

Tahıl anlaşmasının tekrar başlatılması için Rusya, Türkiye ve Katar’ın yer aldığı bir formülün de gündemde olduğunu anlatan Peskov:

- Katar'ın da katılımıyla çeşitli etkileşim seçenekleri var ancak şu anda bu konuyla ilgili somut anlaşmalar yok.

Tver’de özel jetin düşmesi sonucu öldüğü bildirilen Prigojin’in cenaze töreniyle ilgili Peskov:

- Cenaze törenine ilişkin bilgim yok, o yüzden bir şey söyleyemem. Bir karar alındığında açıklama yapılır. Bu tür kararlar her zaman akrabalarıyla birlikte ve akrabaların kararına göre alınır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Prigojin # katar # Dmitriy Peskov # kremlin
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