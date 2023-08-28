CHP kongrelerinde sandıklar havada uçuştu! İlçe kongrelerinde tansiyon düşmüyor

CHP'de ilçe kongrelerinde tansiyon düşmüyor. Adaylık ve liste tartışmaları ilçe yöneticilerini birbirine düşürdü. Seçim sandıklarının havada uçtuğu İzmir Çiğli ilçe kongresinin ardından Kocaeli Gebze ve Balıkesir kongreleri de benzerı görüntülere sahne oldu.

CHP kongrelerinde sandıklar havada uçuştu! İlçe kongrelerinde tansiyon düşmüyor

Yerel seçimler adım adım yaklaşırken CHP'nin ilçe kongrelerinde çıkan liste tartışmaları kavgaya dönüşüyor.

3 adayın ilçe başkanlığı için yarışması beklenen İzmir'in Çiğli ilçe kongresinde tek adayın ortak liste çıkması krize neden oldu. Listede değişiklik yapıldığını iddia eden bir delege oy sandığını salonun ortasına fırlatarak tepki gösterdi.

Aynı gerginlik Kocaeli Gebze ilçe kongresinde de yaşandı. Adaylardan Zeynel Rıza Yıldırım, yeterli imzaya ulaşamayınca, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'le tartıştı. Yıldırım, listelerde taraf tutulduğunu öne sürdü.

Kongredeki tartışma bununla da kalmadı. Yıldırım'ın "pislik" diyerek hakaret ettiğini ileri süren bazı delegeler İlçe başkanı adayına ateş püskürdü. Salonda küfürler havada uçuştu.

Liste tartışmaları Balıkesir Edremit ilçe kongresinde de devam etti. Partililer arasında çıkan kavgada oy sandıkları kırıldı. Kongredeki bir partili yaşanan duruma "bu şekilde Parti hiç iktidar olamaz" sözleriyle tepki gösterdi.

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