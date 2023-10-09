Kudüs Türklerin Mi? İlber Ortaylı'dan dikkat çeken paylaşım

İşgalci İsrail'in yüz yıllardır Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik yaptıkları saldırılara geçtiğimiz gün Filistin Devleti'nin silahlı gücü HAMAS şiddetli karşılık verdi. Aksa Tufan operasyonu ile saldırıya geçen HAMAS güçleri dünya çapında ses getirdi. Tarihçi ve Akademisyen İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından Türk bayrağının asılı olduğu yıllara ait bir fotoğraf paylaştı.

İlber Ortaylı'nın Türk Bayraklı Kudüs Paylaşımı!

Ortaylı paylaşımda " Kudüs'ten Türk bayrağı 400 sene sonra indirildi. O günden beri hiç kimsenin Ortadoğu'ya daha iyi bir düzen getirdiğini söylemek mümkün değil." şeklinde not yazdı. Notu ve paylaşımı gören herkesin aklında Türkler ne zaman Kudüs'e girdi ve Kudüs aslında Türklerin mi sorusu doğdu.

Kudüs Osmanlı tarafından fethedildikten sonra 1841’de ilk olarak Şam Vilayetinden ayrılarak doğrudan saraya bağlandı.1872’de Sadrazam Mahmut Nedim Paşa tarafından bağımsız bir vilayet haline getirildi. Kudüs sancağında bu yüzden Osmanlı Turalı bir Türk Bayrağı yer aldı. 1. Dünya Savaşı sırasında ise Osmanlı Devleti'ni zayıf düşüren İngiltere, Kudüs topraklarını sömürdü. Bu sömürge sırasında milyonlarca Filistinli öldürüldü.

Kudüs Türklerin Miydi?

Kudüs toprakları Arap kabilelere aitti. Ancak dini bir sembol olan Kudüs herkes tarafından oldukça önemlidir. İslamiyet açısından önemi oldukça yüksek olan Kudüs, işgalci İsrail'in İngiltere sömürgesi sırasında bu topraklara parça parça yerleşmesiyle topraklarda çatışmalar meydana geldi. İlber Ortaylı'nın da paylaşımında vurguladığı 400 yüz yıl önceki savaşın olmaması Türk Bayrağına bağlıydı.

Kudüs Türklerin değil elbet ancak en huzurlu devri Osmanlı himayesinde olduğu yıllardı. Ayrıca o yıllarda barış ve birlikte yüksek oranda vardı. Ancak İsrail her yıl özellikle Ramazan ayında Gazze ve Kudüs'teki Filistinlilere saldırı düzenler. Milyonlarca Filistinli işgalci İsrail'in hapishanelerinde aç bırakılarak işkence ediliyor.