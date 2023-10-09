Kudüs Türklerin Mi? İlber Ortaylı'dan dikkat çeken paylaşım

HAMAS güçlerinin işgalci İsrail'e karşı başlattıkları direnişe karşın İlber Ortaylı'nın Türk bayraklı yaptığı paylaşım akılları karıştırdı. Peki Kudüs Türklerin mi? Dikkat çeken Kudüs bilgileri...

Kudüs Türklerin Mi? İlber Ortaylı'dan dikkat çeken paylaşım
Kudüs Türklerin Mi?
Editör: Fatimatüzzehra Maslak

İşgalci İsrail'in yüz yıllardır Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik yaptıkları saldırılara  geçtiğimiz gün Filistin Devleti'nin silahlı gücü HAMAS şiddetli karşılık verdi. Aksa Tufan operasyonu ile saldırıya geçen HAMAS güçleri dünya çapında ses getirdi. Tarihçi ve Akademisyen İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından Türk bayrağının asılı olduğu yıllara ait bir fotoğraf paylaştı. 

İlber Ortaylı'nın Türk Bayraklı Kudüs Paylaşımı!

Ortaylı paylaşımda " Kudüs'ten Türk bayrağı 400 sene sonra indirildi. O günden beri hiç kimsenin Ortadoğu'ya daha iyi bir düzen getirdiğini söylemek mümkün değil." şeklinde not yazdı. Notu ve paylaşımı gören herkesin aklında Türkler ne zaman Kudüs'e girdi ve Kudüs aslında Türklerin mi sorusu doğdu.

Kudüs Türklerin mi?

Kudüs Osmanlı tarafından fethedildikten sonra 1841’de ilk olarak Şam Vilayetinden ayrılarak doğrudan saraya bağlandı.1872’de Sadrazam Mahmut Nedim Paşa tarafından bağımsız bir vilayet haline getirildi. Kudüs sancağında bu yüzden Osmanlı Turalı bir Türk Bayrağı yer aldı. 1. Dünya Savaşı sırasında ise Osmanlı Devleti'ni zayıf düşüren İngiltere, Kudüs topraklarını sömürdü. Bu sömürge sırasında milyonlarca Filistinli öldürüldü. 

Ortadoğu'nun En Güçlü Ordu İzzeddin el-Kassam Tugayları Kimdir? Neden Kuruldu? İsrail Neden Korkuyor?Ortadoğu'nun En Güçlü Ordu İzzeddin el-Kassam Tugayları Kimdir? Neden Kuruldu? İsrail Neden Korkuyor?Dünya

Kudüs Türklerin mi?

Kudüs Türklerin Miydi?

Kudüs toprakları Arap kabilelere aitti. Ancak dini bir sembol olan Kudüs herkes tarafından oldukça önemlidir. İslamiyet açısından önemi oldukça yüksek olan Kudüs, işgalci İsrail'in İngiltere sömürgesi sırasında bu topraklara parça parça yerleşmesiyle topraklarda çatışmalar meydana geldi. İlber Ortaylı'nın da paylaşımında vurguladığı 400 yüz yıl önceki savaşın olmaması Türk Bayrağına bağlıydı.

Kudüs Türklerin mi?

Kudüs Türklerin değil elbet ancak en  huzurlu devri Osmanlı himayesinde olduğu yıllardı. Ayrıca o yıllarda barış ve birlikte yüksek oranda vardı. Ancak İsrail her yıl özellikle Ramazan ayında Gazze ve Kudüs'teki Filistinlilere saldırı düzenler. Milyonlarca Filistinli işgalci İsrail'in hapishanelerinde aç bırakılarak işkence ediliyor. 

İslami Direniş Harekatı HAMAS Kimdir Ve Ne Zaman Kuruldu? HAMAS'ın Lideri Kimdir?İslami Direniş Harekatı HAMAS Kimdir Ve Ne Zaman Kuruldu? HAMAS'ın Lideri Kimdir?Dünya
# Kudüs # Kudüs Türklerin mi # ilber ortaylı # ınstagram
Çok Okunanlar
D Vitamini Değeri 50'nin Altında Olanlar Dikkat!
D Vitamini Değeri 50'nin Altında Olanlar Dikkat!
Malatya'daki depremin ardından hangi illerde deprem oldu? Kandilli ve AFAD açıkladı...
Malatya'daki depremin ardından hangi illerde deprem oldu? Kandilli ve AFAD açıkladı...
Dolar, euro ve sterlin yükseliyor mu? 9 Ekim güncel döviz kuru...
Dolar, euro ve sterlin yükseliyor mu? 9 Ekim güncel döviz kuru...
Çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor! Meteoroloji 12 ili uyardı!
Çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor! Meteoroloji 12 ili uyardı!
Malatya'da Şiddetli Deprem!
Malatya'da Şiddetli Deprem!
Öne Çıkanlar İsrail Paramparça Oldu! Kassam Tugayları İş Başında! - Ulusal Kanal Ana Haber İsrail Paramparça Oldu! Kassam Tugayları İş Başında! - Ulusal Kanal Ana Haber Bel Ağrısını Tetikleyen Oturma Şekli! Bel Ağrısını Tetikleyen Oturma Şekli!