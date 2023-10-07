Ortadoğu'nun En Güçlü Ordu İzzeddin el-Kassam Tugayları Kimdir? Neden Kuruldu? İsrail Neden Korkuyor?

Aksa Tufanı operasyonu ile İsrail'e göz açtırmayan HAMAS'ın askeri kolu olan İzzeddin El- Kassam Tugayları hakkında merak edilenleri derledik. Peki İsrail İzzeddin El-Kassam Tugaylarından neden korkuyor?

Ortadoğu'nun En Güçlü Ordu İzzeddin el-Kassam Tugayları Kimdir? Neden Kuruldu? İsrail Neden Korkuyor?
Ortadoğu'nun En Güçlü Ordu İzzeddin el-Kassam Tugayları Kimdir?
Son Güncelleme:

İzzeddin El Kassam Tugayları, İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele verirken hayatını kaybeden Suriye asıllı Filistin lideri Şeyh İzzeddin bin Abdülkadir bin Mustafa bin Yusuf bin Muhammed el-Kassam'dan alıyor. İşgalci İsrail'in korkulu rüyası olan İzzeddin El Kassam tarafından yetiştirilen askerlerden dolayı HAMAS'ın askeri kanadına İzzeddin El Kassam Tugayları denir. Tugaylar İsrail tarafından bugüne kadar asla tespit edilemedi. Bunun yanı sıra Tugaylarda asla birbirini tanımıyor. 

El Kassam Tugayları

Ortadoğu'nun En Güçlü Ordu İzzeddin el-Kassam Tugayları Kimdir?

İşgalci İsrail'in korkulu rüyası olan İzzeddin El-Kassam Tugayları, Filistin'in tam bağımsız ve İslâmi bir ülke olması için harekete geçti. İlk eylem girişinde bulunduklarından hafızalara kazındı. Özellikle Ortadoğu'da gizemli ve güçlü bir ordu olan İzzeddin El Kassam Tugayları, eylemler sırasında ortaya çıkar. İran tarafından desteklenir. İlk kez 1992 yılında Filistin'de işgalci İsrail'e karşı savaş başlattılar. "El Aksa Tufanı Operasyonu"  ile İsrail'e 5 bin roket fırlattılar. 

İsrail Neden Korkuyor?

Taktiksel bir hareketlenme olduklarından ne zaman nasıl ortaya çıkacakları hiç bir askeri yapı tarafından kestirilemiyor. Yüzleri hep gizli ve kimlikleri olmadığından İsrail bu yapılandırmadan çok korktuğu iddia ediliyor. Harekat bir kez daha gizemini Aksa Operasyonuyla kanıtlayarak işgalci İsrail'e karşı ani saldırılar gerçekleştirdi. 

İsrail'in Korkulu Rüyası Filistin İslami Cihat Harekatı Ne Zaman Kuruldu?İsrail'in Korkulu Rüyası Filistin İslami Cihat Harekatı Ne Zaman Kuruldu?Dünya
İslami Direniş Harekatı HAMAS Kimdir Ve Ne Zaman Kuruldu? HAMAS'ın Lideri Kimdir?İslami Direniş Harekatı HAMAS Kimdir Ve Ne Zaman Kuruldu? HAMAS'ın Lideri Kimdir?Dünya
# İzzeddin Kassam Tugayları # filistin # ortadoğu
Çok Okunanlar
İşte O Güzergahlar...
İşte O Güzergahlar...
1 Gram Yemeniz Beyin Hücrelerinizi Yenilemeye Yetiyor!
1 Gram Yemeniz Beyin Hücrelerinizi Yenilemeye Yetiyor!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Dev İndirimler Başladı! Haftasonu geçerli olacak indirimler...
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Dev İndirimler Başladı! Haftasonu geçerli olacak indirimler...
Kolesterol Hastalarına Müjde! Bir Kaşık Tükettiğinizde Vücutta Yağ Kalmıyor
Kolesterol Hastalarına Müjde! Bir Kaşık Tükettiğinizde Vücutta Yağ Kalmıyor
HAMAS'ın Lideri Kimdir?
HAMAS'ın Lideri Kimdir?
Öne Çıkanlar Hamas İsrail’e Girdi! İsrail "Savaş Alarmını!” Çaldı! | Muhammed Takiya Hamas İsrail’e Girdi! İsrail "Savaş Alarmını!” Çaldı! | Muhammed Takiya MTA'dan Yeni Diri Fay Hattı Haritası! MTA'dan Yeni Diri Fay Hattı Haritası!