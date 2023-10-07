Ortadoğu'nun En Güçlü Ordu İzzeddin el-Kassam Tugayları Kimdir? Neden Kuruldu? İsrail Neden Korkuyor?

İzzeddin El Kassam Tugayları, İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele verirken hayatını kaybeden Suriye asıllı Filistin lideri Şeyh İzzeddin bin Abdülkadir bin Mustafa bin Yusuf bin Muhammed el-Kassam'dan alıyor. İşgalci İsrail'in korkulu rüyası olan İzzeddin El Kassam tarafından yetiştirilen askerlerden dolayı HAMAS'ın askeri kanadına İzzeddin El Kassam Tugayları denir. Tugaylar İsrail tarafından bugüne kadar asla tespit edilemedi. Bunun yanı sıra Tugaylarda asla birbirini tanımıyor.

Ortadoğu'nun En Güçlü Ordu İzzeddin el-Kassam Tugayları Kimdir?

İşgalci İsrail'in korkulu rüyası olan İzzeddin El-Kassam Tugayları, Filistin'in tam bağımsız ve İslâmi bir ülke olması için harekete geçti. İlk eylem girişinde bulunduklarından hafızalara kazındı. Özellikle Ortadoğu'da gizemli ve güçlü bir ordu olan İzzeddin El Kassam Tugayları, eylemler sırasında ortaya çıkar. İran tarafından desteklenir. İlk kez 1992 yılında Filistin'de işgalci İsrail'e karşı savaş başlattılar. "El Aksa Tufanı Operasyonu" ile İsrail'e 5 bin roket fırlattılar.

İsrail Neden Korkuyor?

Taktiksel bir hareketlenme olduklarından ne zaman nasıl ortaya çıkacakları hiç bir askeri yapı tarafından kestirilemiyor. Yüzleri hep gizli ve kimlikleri olmadığından İsrail bu yapılandırmadan çok korktuğu iddia ediliyor. Harekat bir kez daha gizemini Aksa Operasyonuyla kanıtlayarak işgalci İsrail'e karşı ani saldırılar gerçekleştirdi.