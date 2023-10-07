İsrail'in Korkulu Rüyası Filistin İslami Cihat Harekatı Ne Zaman Kuruldu?

İsrail'in Kudüs saldırılarında sahaya çıkan Filistin İslami Cihat Harekatı, ani ve güçlü saldırılarıyla adını medyada duyurdu. Filistin İslami Cihat Harekatçısının kurucusu ve ilk lideri, 1995'de İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad tarafından Malta'da öldürülen yazar ve Doktor Fethi Şikaki'ydi.

Filistin Cihat Harekatı Ne Zaman Kuruldu?

1992'de "Kudüs Tugayları" olarak bilinen askeri kanadı kurulan İslami Cihat'ın merkezine bağlı kurulan Filistin Cihat Harekatı Batı Şeria da aktif rol oynuyor. İşgalci İsrail'e karşı silahlı direniş harekatı gösteren harekatta daha çok genç tugaylar yer almaktadır. HAMAS'la beraber hareket eden İslami Cihatçılar, İsrail'in hiçbir masa başı görüşmesini kabul etmiyor. Filistin'in toprak bütünlüğüne ve İslamiyet'in değeri olan Kudüs'e zarar veren İşgalci İsrail'e karşı bir çok noktada savaş açtı.