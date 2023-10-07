İslami Direniş Harekatı HAMAS Kimdir Ve Ne Zaman Kuruldu? HAMAS'ın Lideri Kimdir?

İslamcı Hareket Savaşçılaarı olarak kurulan HAMAS 7 Ekim 2023 yılında işgalci İsrail'e karşı savaş açtı. Sivil halka saldıran israil'i geri püskürtmek için sahaya inen İslami Direniş Hareketi HAMAS güçleri ise merak edildi. "Aksa Tufanı" operasyonu başlatan HAMAS, Filistin halkının uğradığı işgali geri püskürtmek için Kudüs'e kadar ilerleyecek. HAMAS, 2006’da Filistin genelinde yapılan seçimlerde Filistin halkı tarafından iktidara taşındı. Bu yüzden ülke topraklarını bütünlüğünü koruma gücüne sahiptir.

İslami Direniş Hareketi HAMAS Ne Zaman Kuruldu?

Şeyh Ahmed Yasin, Abdülaziz el Rantisi ve Muhammed Taha tarafından 1987 yılında ilk kez Mısır'daki Müslüman Kardeşler örgütünün Filistin kanadı olarak kuruldu. Siyasi parti olarak ise 1988 yılında adını duyurdu. HAMAS, dünya medyasında anılan isim oldu ancak HAMAS'ın siyasi propagandada bir farkı vardı. Silahlı güçler kurdu. Bu silahlı kanat özellikle işgalci İsrail'in zulmüne karşı sokaklara döküldü.

İslami bir hareket olarak İsrail güçlerine karşı Filistin toprak bütünlüğünü korumak için kurulan HAMAS, yerel savaşçılarla beraber işgalci İsrail'e karşı direnişlerine 1988 yıllardan beridir devam ediyor. Ayrıca siyasi yapı da da devam eden HAMAS, Türkiye tarafından yönetimi destekleniyor. HAMAS 2006'dan beridir Filistin halkına Camiiler, okullar ve hastaneler yapıyor. Özgürlükçü hareket Filistin halkı tarafından da destekleniyor.

HAMAS'ın Kurucusu Kimdir?

Şeyh Ahmed Yasin ve Abdülaziz el Rantisi HAMAS'ın kurucu liderleridir. Şeyh Ahmet Yasin, savaşı askerle beraber işgalci İsrail'e karşı veren İslami Cihat tarafından yetiştirilmiş güçlü bir askerdi. İşgalci İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti. Abdülaziz El Pantisi ise uluslararası okullarda eğitim görmüş ce İslami Cihat harekatında vaazlar veren bir profesördü.