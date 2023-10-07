Türkiye, İran ve Mısır'dan Hamas Açıklamaları! İran: "Gurur Verici Bir Operasyon"

Kassam Tugayları bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. "Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıkladı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğünüve 545 kişinin yaralandığını duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.

İsrail-Gazze sınırındaki gerilime ilişkin dünyadan farklı tepkiler geldi. Dünya liderleri ve kurumları, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Mısır başta olmak üzere birçok ülke taraflara itidal çağrısında bulunurken, İran ise Hamas'a desteğini açıkladı.

Türkiye, İran ve Mısır'dan Hamas Açıklamaları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin düşürülmesi için uluslararası yetkililerle yoğun temaslarda bulunduğu bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri, bölgedeki son gelişmelerin ardından bazı mevkidaşları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Mısırlı Bakan, görüşmelerinde, Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin durdurulması ve tarafların itidalli olmasının önemini vurguladı.

Açıklamada ayrıca Mısır'ın söz konusu krizi kontrol altına almak için her düzeyde yoğun temasta bulunduğu ifade edildi.

İran: "Gurur Verici Bir Operasyon"

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey bir danışmanı, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı beklenmedik saldırıyı desteklediğini ifade ederek, bunu "gurur verici bir operasyon" olarak nitelendirdi.

Filistinli çocuklara destek amacıyla Tahran'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Rahim Safavi, "Gurur verici Aksa destekliyoruz. Biz operasyonu destekliyoruz ve direniş cephesinin de desteklediğinden eminiz." açıklamasını yaptı.