Hamas Lideri Heniyye: Adı Mescid-i Aksa Olan Bir Kahramanlık Savaşının İçerisindeyiz

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya tepki olarak "bir kahramanlık savaşı" içerisinde olduklarını belirtti.

Hamas Lideri Heniyye: Adı Mescid-i Aksa Olan Bir Kahramanlık Savaşının İçerisindeyiz

Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Hamas Lideri Heniyye:

Adı Mescid-i Aksa Olan Bir Kahramanlık Savaşının İçerisindeyiz

Hamaslı yetkili, "Bu tarihi anlarda, adı Mescid-i Aksa, kutsallarımız ve tutsaklarımız ve ana sebebi de Mescid-i Aksa'ya yönelik suç işleyen Siyonist saldırı olan bir kahramanlık savaşının içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

Binlerce yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya saygısızlık ettiği son günlerde İsrail saldırganlığının zirveye ulaştığını belirten Heniyye, bu adımın, Mescid-i Aksa üzerinde egemenlik kurmak için atıldığına ilişkin bilgileri olduğunu kaydetti. Heniyye, Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'in, Batı Şeria'da devam eden Yahudi yerleşimi ve saldırıların yanı sıra Gazze'ye ani bir baskın düzenlemeyi, bölge halkına yönelik saldırıları artırmayı planladığını belirtti.

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# filistin # israil # Mescidi Aksa # hamas
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