Doğu Perinçek'ten "Aksa Tufanı" Açıklaması! "Harekâtı Bütün Yüreğimizle Destekliyoruz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Filistin direnişinin İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Perinçek, yapılan operasyonu selamlayarak, "Bu harekât tek ve birleşmiş bir coğrafyaya sahip olan Filistin Devleti'nin kuruluşu, Filistin halkının tarihi ve meşru haklarına kavuşması mücadelesinde bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklaması şu şekilde:

- Biz Vatan Partisi olarak Ankara'dan Türkiye kamuoyuna ve bütün dünya kamuoyuna buradan sesleniyoruz. Filistin direnişinin Aksa Tufanı Harekâtını bütün yüreğimizle ve bütün bilincimizle destekliyoruz. Bu harekât sonuna kadar haklıdır. Bu harekât tek ve birleşmiş bir coğrafyaya sahip olan Filistin Devleti'nin kuruluşu, Filistin halkının tarihi ve meşru haklarına kavuşması mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Tarihi bir atılımdır. Onun için büyük bir memnuniyetle ve zafere erişeceklerine duyduğumuz güvenle bu harekâtın yanındayız, beraberiz. Türkiye kamuoyunda bu harekâta karşı olan bütün Amerika ve İsrail güdümlü tezviratın da sonuna kadar karşısındayız. Türk milleti Filistin Devleti ve Filistin halkıyla birliktedir. Bir Filistin Devleti'nin kuruluşu, bütün coğrafi hatlarına kavuşmuş olarak birleşmiş bir Filistin toprağında Doğu Kudüs merkezli olarak bir Filistin Devleti'nin kuruluşu mücadelesi bütün insanlığın mücadelesidir. Bütün müslüman devletlerin ve halkların ortak mücadelesidir. Bunun başarıya ulaşacağından ve İsrail Siyonizmi'nin haksızlıklarının son bulacağından sonuna kadar eminiz. Mübarek olsun diyoruz. Gazanın da, cihadın da zafere ulaşmasını bütün kalbimizle destekliyoruz ve bundan eminiz.