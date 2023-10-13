Kudüs'te İsrail Güçleri Filistinlilere Müdahale Ediyor

İsrail güvenlik güçlerinin barikat kurduğu noktalardan biri Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesindeki Şam Kapısı oldu. Özellikle Mescid-i Aksa çevresinde çok sayıda polis konuşlandırıldı.

Yalnızca 80 yaş üstü Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verildi. Ancak engelleme çabasına rağmen, Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etmesi bekleniyor.

Hamas, 13 Ekim'i 'Gazap Günü' İlan Etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gerilimin yükselmesi bekleniyor.