Kudüs'te İsrail Güçleri Filistinlilere Müdahale Ediyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, gerilim yüksek. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya giden yollara barikatlar kurdu. Yalnızca 80 yaş üstü Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin veriliyor.

Kudüs'te İsrail Güçleri Filistinlilere Müdahale Ediyor
Son Güncelleme:

İsrail güvenlik güçlerinin barikat kurduğu noktalardan biri Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesindeki Şam Kapısı oldu. Özellikle Mescid-i Aksa çevresinde çok sayıda polis konuşlandırıldı.

Yalnızca 80 yaş üstü Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verildi. Ancak engelleme çabasına rağmen, Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etmesi bekleniyor.

Hamas, 13 Ekim'i 'Gazap Günü' İlan Etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gerilimin yükselmesi bekleniyor.

1 Milyon Filistinli Evlerinden Ayrıldı1 Milyon Filistinli Evlerinden AyrıldıDünya
# filistin # israil # Kudüs # gazze
Çok Okunanlar
Sebzeleri Pişirme Sürelerini Sakın Geçmeyin!
Sebzeleri Pişirme Sürelerini Sakın Geçmeyin!
CNN'nin Muhabiri Fulya Öztürk'e saldırdı!
CNN'nin Muhabiri Fulya Öztürk'e saldırdı!
İstanbullular Dikkat: Çok Sayıda İlçede Su Saatlerce Kesilecek!
İstanbullular Dikkat: Çok Sayıda İlçede Su Saatlerce Kesilecek!
BEDAŞ Duyurdu: 13 Ekim'de İstanbul'da Saatlerce Sürecek Elektrik Kesintisi!
BEDAŞ Duyurdu: 13 Ekim'de İstanbul'da Saatlerce Sürecek Elektrik Kesintisi!
İSKİ Açıkladı: İstanbul Barajlarında Ne Kadar Su Kaldı? Su Oranı Düşmeye Devam Ediyor...
İSKİ Açıkladı: İstanbul Barajlarında Ne Kadar Su Kaldı? Su Oranı Düşmeye Devam Ediyor...
Öne Çıkanlar Gazeteci Halil Nebiler BM'ye Sinirlendi! Cam Masayı Kırdı! Gazeteci Halil Nebiler BM'ye Sinirlendi! Cam Masayı Kırdı! En Kolay Yağlı Fırın Temizleme Yöntemi! En Kolay Yağlı Fırın Temizleme Yöntemi!