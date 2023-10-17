Kuşak ve Yol Girişimi 10 Yaşında! Pekin'de Bir Çok Devlet Başkanı Buluştu

Dünyayı değiştiren Kuşak ve Yol Girişimi 10 yaşında. Çin'in başkenti Pekin'de Kuşak ve Yol Girimi Forumu düzenleniyor. Çok sayıda devlet başkanı Forum için Pekin'e gitti. Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e giden isimlerden.

Kuşak ve Yol Girişimi 10 Yaşında! Pekin'de Bir Çok Devlet Başkanı Buluştu
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Kuşak ve Yol Girişimi'nin 10. yılında Çin'de Kuşak ve Yol Girişimi Forumu düzenleniyor. 17 – 18 Ekim'de düzenlenen forum için aralarında çok sayıda devlet başkanın da olduğu 140 ülke ve 30 uluslararası kuruluştan temsilci Çin'in başkenti Pekin'e gitti.

Kuşak ve Yol Girişimi'nin 10. Yılında Özel Forum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e giden isimler arasında. Forumun açılış konuşmasını ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yapacak. Ayrıca Şi Cinping Pekin'e gelen devlet başkanları ile ikili görüşmeler yaptı. Kuşak ve Yol Girişimi dünyayı değiştiren bir proje oldu. Bu fikri ortaya koyan isim ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping. Kuşak ve Yol, ortak refah arayışı ve kazan-kazan sonuçları ile dünyanın ekonomik yapısını yeniden şekillendiriyor. Geçen 10 yılda Kuşak ve Yol kapsamında 3 binden fazla işbirliği projesi oluşturuldu ve trilyonlarca dolar yatırım yapıldı. Kuşak ve Yol Girişimi, 155 ülkenin katılımı ve 70'ten fazla ülkede yürütülen projelerle dünya nüfusunun 3'te 2'sini, küresel gayrisafi hasılanın yarısından fazlasını içeren etki alanı oluşturdu.

Dünya Bankası'na Göre Girişim Ticaret Hacmini Arttıracak

Dünya Bankası'nın yaptığı bir araştırmaya göre Kuşak ve Yol Girişimi, ortaklar arasındaki ticaret hacmini yüzde 4,1 oranında artıracak. 2030 yılına kadar yılda 1 trilyon 600 milyar dolar gelir oluşturacak. Girişimin katılımcı ülkelerdeki 7 milyon 600 bin insanı aşırı yoksulluktan kurtaracak. Dünya ekonomik kalkınmasındaki eşitsizlik, yetersiz yönetişim sistemi ve büyük gelişmekte olan ülkeleri zorlayan fon sıkışıklığı ile yüzleşen Çin, İpek Yolu Fonu'nu kurdu ve ilgili ülkelerle birlikte Asya Altyapı Yatırım Bankası'nı kurarak işbirlikçi ülkeler için yatırım ve finansman kanallarını genişletti. Uzmanlara göre Kuşak ve Yol Girişimi'nin ortak inşası, insanlığın ortak modernizasyona ulaşması için yeni bir yol açtı.

Kuşak ve Yol Forumu 10 YaşındaKuşak ve Yol Forumu 10 YaşındaDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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