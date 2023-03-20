Kuveyt'te kırmızı alarm: Acil durum ilan edildi

Parlamento seçimlerinin iptal edildiği Kuveyt'te siyaset gerginken bir de petrol sızıntısı paniği yaşandı.



Kuveyt Petrol Şirketi, ülkenin batısında petrol sızıntısı olduğunu duyurdu. Bölgede acil durum ilan edildi.



Şirketin İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kusay el-Amir'in konuyla ilgili açıklama yaptı. Sızıntıdan dolayı "bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını kaydetti.



Yapılan incelemelere göre üretimde bir aksalık yaşanmıyor. Sızıntı yaşanan yerde herhangi bir zehirli gaz tespit edilmedi.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC üyesi olan Kuveyt'in petrol üretimi, normal şartlarda günlük yaklaşık 2,8 milyon varili buluyor.