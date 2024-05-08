Kuzey Makedonya'da seçimler başladı

Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu ve genel seçim için halk sandık başına gitti.

Kuzey Makedonya'da seçimler başladı
Editör: Yağmur Biçen

Seçmenler ülke genelinde 3 bin 480 merkezde oy kullanabilecek. Mahkumlar, yurt dışında yaşayanlar, engelli ve hasta olanlar oylarını dün verdi. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için toplam 1 milyon 814 bin 317 kayıtlı seçmenin yerel saatle 07.00'de oy kullanmaya başladığı ülkede sandıklar saat 19.00'da kapanacak.

İKİNCİ TUR BUGÜN SANDIK BAŞINDA OLUNACAK

Seçmenler ülke genelinde 3 bin 480 merkezde oy kullanabilecek. Mahkumlar, yurt dışında yaşayanlar, engelli ve hasta olanlar oylarını dün verdi.

İkinci turda iktidardaki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) öncülüğündeki ittifakın desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki ittifakın desteklediği Gordana Siljanovska Davkova yarışıyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin 24 Nisan’daki ilk turunda, Siljanovska Davkova 363 bin 85 oy, Pendarovski ise 180 bin 499 oy alarak ikinci tura kalmıştı.

Anayasaya göre, ikinci turun geçerli sayılması için katılımın yüzde 40'ın üzerinde olması gerekiyor.

Kuzey Makedonya'nın, eski adıyla Makedonya olarak 8 Eylül 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana 7. kez düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde, 5 yıllığına görev yapacak yeni cumhurbaşkanı belirlenecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kuzey Makedonya # seçim # ikinci tur
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