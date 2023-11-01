Latin Amerika'dan Siyonizme Darbe

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına Latin Amerika ülkelerinden sert tepkiler geldi. Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesti, Kolombiya ve Şili İsrail'deki büyükelçilerini geri çağırdı. Yemen İsrail'e resmen savaş ilan ederken İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Alim Hamaney, siyonizme karşı ülkelerden İsrail'e gaz, petrol ve gıda ihracatını kesmesini istedi.



İsrail'in Gazze'deki katliamına en sert tepki, Latin Amerika ülkelerinden geldi. Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesti. Bolivya Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, ülkesinin “her türlü zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi reddetttiğini” söyledi. Bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması ve İsrail’in Filistin topraklarından çekilmesi gerekteğini vurguladı.



Kolombiya ve Şili ise İsrail'deki büyükelçilerini geri çağırdı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, “İsrail, Filistin halkına yönelik katliamlarını durdurmazsa biz orada olamayız." açıklaması yaptı.



Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da Birleşmiş Milletlere ateşkesin derha sağlanması çağrısını yineledi.



Latin Amerika ülkelerinden sonra Yemen’den gelen adım büyük yankı uyardı. Yemen, İsrail'e Filistin'deki katliamları nedeniyle resmen savaş ilan ettiğini açıkladı. Açıklamayı, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree yaptı. Filistin'in yanında olduklarını belirterek İsrail'e savaş açtıklarını tüm dünyaya ilan etti. Saree, Kızıldeniz üzerinden İsrail’e çok sayıda füze ve İHA ile saldırılar düzenlediklerini de açıkladı.



İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamaney'de 4 Kasım küresel emperyalizme karşı ulusal mücadele günü" kapsamında konuştum İsrail ve ABD'ye sert uyarıları yaptı.





“İslam dünyası, belirleyici Gazze meselesinde mazlum Filistin milletinin karşısında duranların Amerika, Fransa ve İngiltere olduğunu unutmamalıdır. Nihai zafer ve çok geç değil, Filistin milletinin olacaktır. ”



Hamaney siyonizme ve emperyalizme karşı olan ülkelere seslendi, “Siyonist rejime petrol ve gıda ihracatının yolu kapatılmalıdır” dedi.



“ Dünyanın kibirli hükümetlerini küçük düşüren Filistinliler hem gaspçı rejimi hem de gaspçı rejimin destekçilerini aşağıladılar. Kendi eylemiyle ve kendi cesaretiyle, kendi sabrıyla...Amerika'ya ölüm bir slogan değil, bir politikadır.”



Güney sınırlarında İsrail ordusu ile çatışmaların sürdüğü Lübnan ise Gazze’deki savaş suçlarını BM Güvenlik Konseyine taşıyacak. Fosfor bombası kullanan İsrail’in savaş suçlarından yargılanmasını talep edecek.



Netenyahu yönetimi ve ABD fosfor bombası kullanmadıkları yalanına karşı Uluslararası Af Örgütü çürüttü. İsrail'in Lübnan'da beyaz fosfor kullandığına dair kanıtları açıkladı. Toplanan kanıtların BM’ye sunulması bekleniyor.





