İncirlik Üssü Nerededir? Kimlerin Kontrolündedir!

Uluslararası savunma ve güvenlik operasyonlarının merkezi konumunda bulunan İncirlik Üssü nerededir? Üs kimlerin kontrolündedir? Sizler için yazdık!

İNCİRLİK ÜSSÜ TARİHİ VE BUGÜNÜ! İNCİRLİK ÜSSÜ NEREDEDİR!

İncirlik Üssü'nün tarihi, 1950'li yıllarda Soğuk Savaş'ın başlamasıyla başlar. Sovyetler Birliği'nin genişleme tehdidi karşısında, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi NATO'ya dahil etmeye karar verir. NATO'ya üyelik için, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne askeri üsler tahsis etmesi gerekir. Bu bağlamda, İncirlik Üssü'nün inşasına başlanır.

Üs, 1952 yılında hizmete girer ve yalnızca Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından kullanılır. 1975 yılında, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan bir anlaşmayla, İncirlik Üssü Türk Hava Kuvvetleri ile ortak kullanıma açılır. 1990'lı yıllarda, Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte, İncirlik Üssü'nün önemi azalmaya başlar. Ancak, 11 Eylül saldırıları sonrasında, üs yeniden önem kazanır. İncirlik Üssü stratejik açıdan büyük öneme sahiptir. İncirlik Üssü, stratejik konumu nedeniyle hem Türkiye'nin hem de NATO'nun bölgedeki askeri operasyonlar için önemli bir üs olarak hizmet vermektedir. Üs, bölgedeki çeşitli askeri operasyonlara lojistik destek sağlama, hava üslerine yakıt ikmali yapma ve keşif uçuşları düzenleme gibi görevler için de kullanılmaktadır. Özellikle Soğuk Savaş döneminde büyük bir stratejik öneme sahip olan üs günümüzde de bu önemini korumaktadır. Peki İncirlik Üssü nerededir?

İNCİRLİK ÜSSÜ LOKASYONU

İncirlik Üssü, Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde, Adana ilinin İncirlik semtinde bulunmaktadır. İncirlik Üssü, Akdeniz'in kıyısına yakın bir konumda yer almakta ve Adana şehir merkezinin yaklaşık olarak 8 kilometre doğusunda bulunmaktadır.

İNCİRLİK ÜSSÜ KİMLERİN KONTROLÜNDE!

İncirlik Üssü, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortaklaşa kontrol edilmektedir. Üssün yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Savunma Bakanlığı tarafından, üssün işletilmesi ise Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri tarafından yürütülmektedir. Üssün Türkiye tarafından kontrol edilen kısmı, üssün güvenliğini ve altyapısını kapsamaktadır. Bu kısımda, üssün giriş ve çıkışları, üssün sınırları ve üssün içindeki bina ve tesisler Türkiye tarafından kontrol edilmektedir. Üssün Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilen kısmı, üssün operasyonlarını kapsamaktadır. Bu kısımda, üssün uçakları, üssün radarları ve üssün içindeki silahlar Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilmektedir.