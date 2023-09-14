LGBT dayatması ABD'de okul kitaplarında! 6 yaşındaki çocuklara eş cinsellik propagandası

Batı'da giderek artan ideolojik dayatmalar, son olarak ABD'de ilkokul çağındaki çocuklara okutulan LGBT dayatması içerikli çocuk kitaplarıyla gündeme geldi. Amerika’da GayBc isimli eşcinselliğe özendiren kitaplar okullarda dağıtıldı.

LGBT dayatması ABD'de okul kitaplarında! 6 yaşındaki çocuklara eş cinsellik propagandası
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Batının ideolojik dayatmalarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

ABD'de ilkokul çağındaki çocuklara okutulan LGBT dayatması içerikli çocuk kitapları tepki çekti.

TBR News Media'nın haberine göre, New York ve Long Island'da yaşayan trans Bella Noche, çocuklara eline aldığı "GayBc" adlı kitapla cinsel telkinlerde bulunarak LGBT propagandasını derinleştiriyor.

lgbt abd okul kitaplarında

Rusya, Macaristan, Brezilya ve birkaç ülkede, kitle iletişim araçları, internet, reklam, edebi eser ve sinema yoluyla LGBT propagandası yapılmasına gelen yasaklar üzerine dünyanın her yerinden LGBT propagandasına yasak getirilmesi talebi büyüyor.

Türkiye'de ise Büyük Aile Platformu LGBT dayatmasına dur demek için harekete geçti ve 7'den 70'e herkesi 17 Eylül saat 15.00'de yapılacak olan Büyük Aile Buluşması'na davet etti.

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# lgbt # abd # eşcinsellik
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