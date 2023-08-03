LGBT dayatması çocukların hayatını kararttı! ABD'de yarattığı yıkım verilere yansıdı

ABD’de LGBT Dayatması çocukların hayatını kararttı. ABD sağlık verilerine göre 2017 ile 2021 arasında 14 binden fazla çocuk, cinsiyet değiştirme amacıyla hormon ilacı kullandı.

Araştırmaya göre bu pişmanlığı yaşayan ve yeniden hormon tedavisi alanların yüzde 51’i 18 yaş altında bu uygulamaya maruz kalanlar…

Araştırma için cinsiyet değişimi işlemleri başlayan ancak sonrasında geri dönüş yapılan 237 kadın ve erkekle görüşüldü. Çalışma, Kasım ve Aralık 2019 verilerini içeriyor. Uzmanlar, aradan geçen 4 yıl içinde bu oranın çok daha yükselmiş olma olasılığına dikkat çekiyor.

Katılımcıların yüzde 70’i cinsiyet hoşnutsuzluğunun nedeninin cinsiyet değişimiyle ilgisinin olmadığını gördü. Yüzde 50’si cinsiyet değişiminden sonra rahatsızlığının geçmediğini, yüzde 45’i rahatsızlığı ile ilgili alternatif çözümler ürettiğini, yüzde 44’ü sosyal değişikliklerden memnun olmadığını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 51’i cinsiyet değişiminden geri dönüş sürecinde yeterince desteklenmediklerini söyledi. Destek aldığını söyleyenlerin oranı yüzde 18’de kaldı. Yüzde 31 ise ne oranda desteklendiğinin sorulması üzerine “bilmiyorum” yanıtını verdi.

ABD’de ebeveyn izni olmaksızın cinsiyet değişikliği yapılması kararlaştırılmıştı.

Geçen hafta ABD Kongresi üyelerine seslenen Cole, “Yeterince çocuk bu barbarca sözde bilimin kurbanı oldu. 12 yaşındaki çocuklara yanlış bedende doğduklarını ve kendi tenlerinden rahatsız olmakta haklı olduklarını söylemeyi bırakmalıyız.” diyerek bu skandalın durdurulması çağrısında bulunmuştu.