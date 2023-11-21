LGBT Dayatması Müzelerde! Roma İmparatoru'nun Cinsiyetini Değiştirdiler

LGBT dayatması kültür-sanat alanının bütün unsurlarına saldırmaya devam ediyor. Çocuklara kadar indirilen LGBT dayatması, bu kez bir müze eliyle tarihi karakterlere kadar vardı. The Telegraph'ın haberine göre Kuzey Hertfordshire Müzesi, Roma İmparatoru Elagabalus "trans" olduğunu öne sürerek müzede Elagabalus ile ilgili metinlerin buna göre düzenleneceğini belirtti.

Milattan Sonra 3. yüzyılda hüküm süren Elagabalus, müzenin iddiasına göre metinlerde kendisine "hanımefendi" denmesini istiyordu. Kuzey Hertfordshire Müzesi, Elagabalus'un "bu isteğine saygılı" olacaklarını açıkladı.

LGBT Dayatması Müzelere Girdi

Müze politikasına ilişkin bilgilerde, teşhirlerde kullanılan zamirlerin "söz konusu kişinin kendini kullanmış olabileceği" veya "geriye dönüp bakıldığında uygun olan" zamirler olacağı ifade ediliyor. Hitchin'deki konsey tarafından işletilen müze, MS 218'den MS 222'de 18 yaşında suikasta kadar Roma'yı yöneten Elagabalus'un saltanatında basılmış gümüş bir Denarius'a sahip. Müze bu madeni parayı LGBT temalı sergilerde kullandı. Madeni paranın, onunla ilgili bilgilerin ve Elagabalus'un yer aldığı ekranlarda, hükümdar ingilizcede kadınları temsil eden zamir olan "she" ifadesiyle anılacak.

Müzeden yapılan açıklamada, "Elagabalus'un kendini bir kadın olarak tanımladığını ve hangi zamirleri kullanacağı konusunda açık olduğunu biliyoruz." denildi. Müze, "Sergilerimizin, tanıtımlarımızın ve konuşmalarımızın mümkün olduğunca güncel ve kapsayıcı olmasını sağlamak için LGBT yardım kuruluşu Stonewall'a ve sendika Unison'un LGBT kanadına danışıldığını" belirtildi.

Liberal Demokrat Meclis Üyesi ve Liberal Demokrat ve İşçi Partisi koalisyonu tarafından yönetilen Kuzey Herts Konseyi'nin sanattan sorumlu yürütme üyesi Keith Hoskins konuyla ilgili şunları söyledi:

- Elagabalus kesinlikle o zamirini tercih etti ve bu nedenle bu, onu çağdaş zamanlarda tartışırken yansıttığımız bir şey. Günümüzdeki insanlar için olduğu gibi, geçmişteki insanlar için de zamirleri belirleme konusunda hassas olmaya çalışıyoruz.

Müzenin Tercihleri Elagabalus'un Suikastına Yol Açan İddialara Dayanıyor

Müze tercihlerini Cassius Dio'nun iddialarına dayandırıyor. Dio'nun Elagabalus için yazdıkları, Elagabalus'un suikastı için kullanılmıştı. Cassius Dio, Elagabalus'un öldürülmesinin ardından tahta geçen imparator Severus Alexander'a hizmet etti.

Tarihçiler, kadınsı davranışların Roma'daki erkekler için bir onursuzluk olacağını söylediler ve Elagabalus'un hayatıyla ilgili açıklamaların bir Romalıya yöneltilebilecek en kötü suçlamalarla dolu olduğunu belirttiler. Cambridge klasikleri profesörü Andrew Wallace-Hadrill, "Romalılar bir kategori olarak 'trans' fikrine sahip değildi, ancak 'kadın olarak' cinsel davranış suçlamalarını erkeklere yönelik en kötü hakaretlerden biri olarak kullandılar" dedi.