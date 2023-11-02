Avukatlar Merve Ayvalı İçin Tek Yürek! "Ankara Barosu LGBT'ye Alet Oldu"

Ankara Barosu'nun LGBT propagandasına karşı çıkan avukat Merve Ayvalı'yı görevden alması üzerine tepkiler büyüdü. Ayvalı’yı Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden alan ve hakkında disiplin kovuşturması başlatan Ankara Barosu'na, avukatlar meydan okudu.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
Son Güncelleme:

Ankara Barosu LGBT ideolojisine sahip çıktı. LGBT dayatmasına meydan okuyan Avukat Merve Ayvalı'ya disiplin konuşturması açıldı. Ankara Barosu'nun sözde Onur Ayı etkinlikleri kapsamında yaptığı LGBT propagandasına karşı duran avukat Merve Ayvalı'nın Çocuk Hakları Merkezi'ndeki görevine son verildi. Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Ayvalı hakkında disiplin kovuşturması başlatıldı. Skandal karar üzerinde tepkilerin adresi Ankara Sıhhiye Adliyesi oldu. Avukatlar, Ankara Barosu'na meydan okudu.

Merve Ayvalı'ya avukat meslektaşları ve demokratik kitle örgütlerinden destek geldi. Ayvalı'ya destek için basın açıklaması yapıldı. Kararlılık mesajı veren avukatlar, baro yönetimine de seslendi. Avukatlar, Baroya hakim olan emperyalist ideolojiyi değiştireceklerini ilan etti.

Avukat Merve Ayvalı! "LGBT İdeolojisini Dayatan Baro Yönetimi İstemiyoruz"Avukat Merve Ayvalı! "LGBT İdeolojisini Dayatan Baro Yönetimi İstemiyoruz"Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ankara barosu # lgbt
Çok Okunanlar
İşte Listedeki Türk İsimler
İşte Listedeki Türk İsimler
Altın Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Alınır Mı? Altının Güncel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL'dir?
Altın Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Alınır Mı? Altının Güncel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL'dir?
İSKİ'ye Göre Bugün Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ'ye Göre Bugün Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İstanbullular Dikkat! BEDAŞ Uyardı, Mumları Hazırlayın! Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi!
İstanbullular Dikkat! BEDAŞ Uyardı, Mumları Hazırlayın! Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi!
Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?
Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?
Öne Çıkanlar PKK, İsrail Saflarında mı Savaşacak? PKK, İsrail Saflarında mı Savaşacak? Varislerden Kurtaran Sülük Tedavisi Nedir? Varislerden Kurtaran Sülük Tedavisi Nedir?