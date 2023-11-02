Avukatlar Merve Ayvalı İçin Tek Yürek! "Ankara Barosu LGBT'ye Alet Oldu"

Ankara Barosu LGBT ideolojisine sahip çıktı. LGBT dayatmasına meydan okuyan Avukat Merve Ayvalı'ya disiplin konuşturması açıldı. Ankara Barosu'nun sözde Onur Ayı etkinlikleri kapsamında yaptığı LGBT propagandasına karşı duran avukat Merve Ayvalı'nın Çocuk Hakları Merkezi'ndeki görevine son verildi. Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Ayvalı hakkında disiplin kovuşturması başlatıldı. Skandal karar üzerinde tepkilerin adresi Ankara Sıhhiye Adliyesi oldu. Avukatlar, Ankara Barosu'na meydan okudu.

Merve Ayvalı'ya avukat meslektaşları ve demokratik kitle örgütlerinden destek geldi. Ayvalı'ya destek için basın açıklaması yapıldı. Kararlılık mesajı veren avukatlar, baro yönetimine de seslendi. Avukatlar, Baroya hakim olan emperyalist ideolojiyi değiştireceklerini ilan etti.