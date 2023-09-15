Libya'da ölü sayısı 11 bini aştı! 10 binlerce insan kayıp

Libya'da sel felaketinin bilançosu artıyor. Ülkenin doğusunu vuran sellerde ölü sayısı 11 bini aştı.

Libya'da ölü sayısı 11 bini aştı! 10 binlerce insan kayıp
Son Güncelleme:

Libya'da 10 Eylül'den bu yana etkili olan Daniel fırtınası, özellikle ülkenin doğusundaki liman kenti Derne'de büyük yıkıma neden oldu.

Libya Kızılayı, şiddetli yağışlar nedeniyle iki barajın yıkıldığı Derne'de ölü sayısının 11 bin 300'e yükseldiğini açıkladı.

libya ölü sayısı ne kadar oldu

ON BİNLERCE İNSAN KAYIP!

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, 10 bini aşkın kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Derna Belediye Başkanı Abdulmenam al Gaithi, hasarın boyutuna bağlı olarak kentteki ölü sayısının 20 bine ulaşabileceğini söyledi. Şehrin salgın hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Öte yandan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 19 Eylül'de New-York'ta başlayacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmayacak.

ABD Türk şirketlerini hedef aldı! 5 şirkete ve 1 vatandaşa yaptırım uygulandıABD Türk şirketlerini hedef aldı! 5 şirkete ve 1 vatandaşa yaptırım uygulandıGündem
# libya # sel # ölü sayısı
Çok Okunanlar
Eris varyantı Türkiye'de görüldü
Eris varyantı Türkiye'de görüldü
15 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
15 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
ABD Türk şirketlerini hedef aldı
ABD Türk şirketlerini hedef aldı
Sarısaçlı davası öncesi cemaatte ortalık karıştı
Sarısaçlı davası öncesi cemaatte ortalık karıştı
Kocaeli'de feci kaza
Kocaeli'de feci kaza
Öne Çıkanlar 🔥 "Askersiz devlet olmaz, orduya yan gözle bakanlar Türkiye'nin önündeki sorunları çözemezler." 🔥 "Askersiz devlet olmaz, orduya yan gözle bakanlar Türkiye'nin önündeki sorunları çözemezler." Maske mesafe kuralları geri mi gelecek? Maske mesafe kuralları geri mi gelecek?