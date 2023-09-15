Libya'da ölü sayısı 11 bini aştı! 10 binlerce insan kayıp

Libya'da 10 Eylül'den bu yana etkili olan Daniel fırtınası, özellikle ülkenin doğusundaki liman kenti Derne'de büyük yıkıma neden oldu.

Libya Kızılayı, şiddetli yağışlar nedeniyle iki barajın yıkıldığı Derne'de ölü sayısının 11 bin 300'e yükseldiğini açıkladı.

ON BİNLERCE İNSAN KAYIP!

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, 10 bini aşkın kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Derna Belediye Başkanı Abdulmenam al Gaithi, hasarın boyutuna bağlı olarak kentteki ölü sayısının 20 bine ulaşabileceğini söyledi. Şehrin salgın hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Öte yandan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 19 Eylül'de New-York'ta başlayacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmayacak.