ABD Türk şirketlerini hedef aldı! 5 şirkete ve 1 vatandaşa yaptırım uygulandı

Amerika Birleşik Devletleri, 5 Türk şirketi ve 1 Türk vatandaşına daha yaptırım uygulamaya başladı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye merkezli 2 kuruluşun yaptırım listesine eklendiği bildirildi. Açıklamada amacın Rusya'nın tedarik zincirini bozmak olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye merkezli 3 şirket ile bir Türk vatandaşının yaptırım listesine alındığını açıkladı. Bakanlık, yaptırım uygulama nedeni olarak ise bu şirketlerin ve Türk vatandaşının Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasına destek olduğunu iddia etti.

İki bakanlık aldığı son kararlarla toplam 5 Türk şirketi ve 1 Türk vatandaşını daha yaptırım listesine almış oldu.