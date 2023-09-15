Ağustosta yüz binlerce konut satıldı! Geçen yıla göre düşüş var

Yurt genelinde ne kadar konut satıldığı ve en çok konut satışlarının hangi illerde olduğu merak ediliyor. Ağustos ayına ait konut satış verileri ile ilgii Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) açıklama yapıldı.

YÜZ BİNLERCE KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de konut satış sayısı ağustos ayında 122 bin 91 oldu. Bu sayı, geçtiğimiz yılın ağustos ayına kıyasla satışların yüzde 1,1 gerilediğini ortaya koydu.

2023 yılının ocak-ağustos dönemine bakıldığında konut satış sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalarak 797 bin 418 oldu.

EN ÇOK SATIŞ İSTANBUL'DA EN AZ SATIŞ ARDAHAN'DA

Konut satışının en çok yapıldığı iller de merak konusu oldu. TÜİK'in istatistiklerine göre, ağustos ayında en çok konut satışı 17 bin 408 ile İstanbul'da yapıldı. İstanbul, konut satış oranlarında yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu.

İstanbul'u 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 9 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin olarak belirlendi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Ağustos ayında yabancı kişilere yapılan konut satış sayısı da belli oldu. Buna göre bu ay içerisinde yabancılara 3 bin 58 konut satıldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 2,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 azaldı.

Yabancılara en çok konut satılan il 1066 ile İstanbul oldu. İstanbul'u 919 konutla Antalya ve 248 konutla Mersin takip etti.

2023'ün ocak-ağustos döneminde yabancılara konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 azalarak 25 bin 134 oldu.

EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA VATANDAŞLARINA YAPILDI

En çok konut satışlarının hangi ülke vatandaşlarına yapıldığı da istatistiklerle ortaya çıktı. Buna göre, en çok konut satışı 733 konut ile Rusya vatandaşlarına yapıldı.

Rusya vatandaşlarını 342 konutla İran, 220 konutla Irak ve 141 konutla Kazakistan vatandaşları izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA AZALIŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 azalarak 16 bin 375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalışla 152 bin 438 olarak belirlendi.

Ağustos ayındaki ipotekli satışların 3 bin 762'si, ocak-ağustos dönemindeki satışların da 46 bin 894'ü ilk el satış oldu.

DİĞER KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ MEYDANA GELDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 105 bin 716'ya çıktı. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,6 olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 azalışla 644 bin 980 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 35 bin 310 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 28,9 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 azalışla 238 bin 109 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış göstererek 86 bin 781'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 71,1 oldu. İkinci el konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 azalışla 559 bin 309 olarak kaydedildi.