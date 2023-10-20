Lübnan Hizbullahı İsrail Askeri Üssünü Vurdu!

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail'e ait askeri noktalara operasyon düzenledi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada operasyonda birçok İsrail askerlerinin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

Lübnan Hizbullahı İsrail Askeri Üssünü Vurdu!
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Açıklamada, sınırdaki El-Abad askeri noktasına yakın bir bölgede dün aralarında gazetecilerin de olduğu 9 kişinin mahsur kalması, ardından Lübnanlı Abdullah Rabi'nin öldürülmesine karşılık İsrail’e karşılık verildiği belirtildi.

Hizbullah'tan İsrail'in Askeri Üslerine Operasyon

İsrail’e ait Branit Askeri Üssü'nün güdümlü antitank füzesiyle direkt hedef alındığı aktarılan açıklamada, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. İsrail, dün Lübnan topraklarında sınıra yakın bir noktada 6’sı gazeteci 9 kişinin bulunduğu yere ateş ederek çıkışlarına izin vermemişti.

Ardından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Lübnan ordusu işbirliği yaparak sınırda mahsur kalanları kurtarmış ancak bir kişinin öldüğü belirtilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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