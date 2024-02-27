Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail'e misilleme saldırısı! Hava üssüne 35 roket atıldı

İsrail ve Hizbullah arasında çatışmalar şiddetlendi. Hizbullah, son günlerde artan İsrail saldırılarına karşılık verildiğini duyurdu. Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait hava üssü çok sayıda füze fırlatıldığı duyuruldu.

Lübnan Hizbullahı'ndan yapılan açıklamada, Cermek Dağı'nın tepesinde yer alan Meron Askeri Hava Kontrol Üssü'ne saldırı düzenlendiği belirtildi. Hava üssü, İsrail'in dün Lübnan'ın Baalbek kenti yakınlarındaki Hizbullah hedeflerine saldırı sonrası misilleme olarak vuruldu. İkinci bir yazılı açıklama gerçekleştiren Hizbullah, "Lübnan sınırında yer alan işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Şeba Çiftlikleri bölgesinde İsrail'e ait gözlem cihazlarının uygun silahlarla tam isabetle vurulduğu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail tarafından yapılan açıklamada, hava üssüne 35 atış yapıldığı kaydedildi. Gerçekleştirilen saldırı sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Atılan mühimmatın cinsine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.