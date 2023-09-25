Macaristan İsveç'in NATO'ya katılmasına izin verecek mi?

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Ukrayna ve İsveç konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya destek verilmesi konusunda konuşan Urban, Zakarpatya Macarlarının haklarına ilişkin daha önceki kanunlar geri getirilmediği sürece uluslararası alanda Ukrayna’yı hiçbir konuda desteklemeyeceklerini söyledi:

"Ukrayna'ya Hiçbir Konuda Destek Sağlamayacağız"

"Ukrayna, yıllardır Macar okullarına karşı çıkıyor. Bunları Ukrayna okullarına çevirmek ve başarılı olunmaması halinde ise kapatmak istiyorlar. Macaristan hükümeti, Zakarpatya Macarlarının hakları, özellikle de azınlık çocuklarının hakları için her uluslararası forumda mücadele ediyor. Zakarpatya Macarlarının haklarına ilişkin daha önceki kanunlar geri getirilmediği sürece uluslararası alanda Ukrayna’ya hiçbir konuda destek sağlamayacağız"

Orban'dan NATO ve İsveç Açıklaması

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Orban, "İsveç’in NATO üyeliğini onaylama konusunda acil bir şey var mı merak ediyorum. Böyle bir durum göremiyorum" dedi. İsveç'in NATO'ya katılmasına Türkiye ve Macaristan onay vermiyor.

"Türkiye İle Beraber Hareket Ederiz"

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini açıkladı. Szijjarto, "Türkiye'nin duruşunda bir değişiklik olursa, o zaman elbette Macaristan’ın NATO üyeliği sürecinde hiçbir ülkeyi engellemeyeceğine dair sözümüzü tutacağız" ifadelerini kullandı.