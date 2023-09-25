Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ Azerbaycan Toprağıdır"

İki lider orta koridora dair önemli mesajlar verdi. Son dönemde ABD ile yakınlaşan Ermenistan'a barış çağrısı yaptı.

Azerbaycan’ın Karabağ’da ayrılıkçı Ermeni gruplara yönelik terör operasyonu sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Nahçıvan'a kritik bir ziyaret yaptı.



Erdoğan, Nahçıvan'da Azerbaşcan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Karabağ'daki son gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.

"Karabağ Azerbaycan Toprağıdır"

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Aliyev'in katılımıyla iki ülke arasında 3 anlamaya imza atıldı. Ayrıca Kars Nahçıvan Demiryolu Projesi'ne ilişkin protokol imzalandı.



Erdoğan-Aliyev, daha sonra Iğdır - Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Iğdır - Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattının bölgesel önemine dikkat çekti.



Erdoğan, Nahçıvan'ı, Ermenistan üzerinden birleştirecek Zengezur Koridoru'nun demir yolu ayağı olan

Kars - Nahçıvan Demiryolu projesinin, Türkiye Azerbaycan ilişkilerini daha da ilerilye taşıyacağını söyledi.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde ABD ile yakınlaşan Ermenistan'a da kritik bir çağrı yaptı.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, Kars Nahçıvan Demiryolu Projesinin Orta Koridor için önemine vurgu yaptı.



